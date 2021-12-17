Российские войска получили защиту от высокоточного оружия

«Ростех» передал войскам партию боеприпасов для защиты от высокоточного оружия

Госкорпорация «Ростех» досрочно передала Министерству обороны России партию аэрозольных средств для защиты от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) передал партию боеприпасов, которые позволят защитить технику от снарядов с оптическим и тепловым наведением.

Боеприпасы предназначены для защиты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган-1М», подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и других образцов вооружения.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что отстрел защитных боеприпасов обеспечивает технике завесу из комбинированных помех. Это нарушает контакт атакующего снаряда с целью.

В сентябре в «Ростехе» сообщили о начале производства систем защиты техники от высокоточного оружия. Комплекс состоит из датчиков предупреждения об атаке, аппаратуры управления и индикации, а также пусковых установок с защитными боеприпасами. Разработка обеспечивает защиту от оружия с тепловым, оптическим, лазерным и радиолокационным каналом наведения.