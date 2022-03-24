Рогозин заявил, что Украина с весны 2014 года получает спутниковые снимки от стран НАТО

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество, в том числе спутниковых снимков

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины с конца весны 2014 года получают спутниковые снимки дистанционного зондирования Земли от стран, которые входят в НАТО.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество. По данным агентства, договоренность в том числе позволит ЕС передавать Киеву спутниковые снимки. По словам собеседников Bloomberg, соглашение будет действительно год и предусматривает возможность продления.

"Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран - членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Это лишь легализация давно произошедшего события, когда натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича", - подчеркнул он, отметив, что Bloomberg "сообщает новость с задержкой на годы".