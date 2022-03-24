Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что Украина с весны 2014 года получает спутниковые снимки от стран НАТО

317
0
0
Дмитрий Рогозин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Дмитрий Рогозин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество, в том числе спутниковых снимков

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины с конца весны 2014 года получают спутниковые снимки дистанционного зондирования Земли от стран, которые входят в НАТО.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество. По данным агентства, договоренность в том числе позволит ЕС передавать Киеву спутниковые снимки. По словам собеседников Bloomberg, соглашение будет действительно год и предусматривает возможность продления.

"Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран - членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Это лишь легализация давно произошедшего события, когда натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича", - подчеркнул он, отметив, что Bloomberg "сообщает новость с задержкой на годы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
16.08.2016
Сохранить санкции против ВПК России (Forbes, США)
14.06.2016
Триллион рублей на оборонку
20.02.2016
Дмитрию Рогозину расширили космические перспективы
08.04.2014
Интеграционные проекты Беларуси и России лучше всего движутся по военным рельсам
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
07.03.2012
Роль статиста не для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года