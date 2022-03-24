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Посол России в США Анатолий Антонов заявил об опасности поставок оружия на Украину

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

ЦАМТО, 23 марта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США и их союзников от накачивания Киева оружием и отправки на Украину иностранных наемников, передает "РИА Новости".

"Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности", – говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

По словам А.Антонова, оружие Украине передается при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в "упрощенном" режиме, из-за чего "в итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников".

Посол задался вопросом, понимают ли на Западе, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, поучаствовав в конфликте на Украине, могут воспользоваться полученным боевым опытом у себя на родине. Аналогичным образом он указал на риск применения переданных украинским военным ПЗРК против гражданской авиации.

А.Антонов призвал американских политиков, принимающих решения о поставке Киеву боевых систем, "избавиться от иллюзий и самоуспокоенности", так как США также не застрахованы от того, что оружие окажется в руках экстремистов на территории самих Штатов.

Дипломат констатировал, что в погоне за прибылью компании ОПК лишились моральных ориентиров и готовы зарабатывать на убийствах людей. Он призвал спонсоров украинского режима прекратить поощрение конфликта в этой стране и задуматься о последствиях подобных шагов, отмечает агентство.

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