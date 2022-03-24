Стало известно о плане Британии призвать к увеличению поставок оружия на Украину

Великобритания планирует призвать к увеличению поставок оружия на Украину в ходе внеочередного саммита НАТО в Брюсселе. Об этом стало известно газете The Times от западного чиновника, передает РИА Новости.

Как рассказал источник, Британия хочет призвать к этому шагу, чтобы «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению». «Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка», — пояснил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачивание Киева оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно. По словам дипломата, значительная часть поставляемого Западом оружия попадает «в руки бандитов, нацистов, террористов и уголовников».