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Стало известно о плане Британии призвать к увеличению поставок оружия на Украину

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Великобритания планирует призвать к увеличению поставок оружия на Украину в ходе внеочередного саммита НАТО в Брюсселе. Об этом стало известно газете The Times от западного чиновника, передает РИА Новости.

Как рассказал источник, Британия хочет призвать к этому шагу, чтобы «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению». «Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка», — пояснил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачивание Киева оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно. По словам дипломата, значительная часть поставляемого Западом оружия попадает «в руки бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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