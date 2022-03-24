В НАСА рассказали о продолжении совместного с Россией исследования

Замглавы НАСА Кейт Лейдерс заявила, что США продолжат совместные с Россией исследования психологического здоровья людей в условиях изоляции в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, уже были проведены несколько подобных исследований. На данный момент американское космическое агентство ведет одно из них совместно с партнерами из России и готовится провести новый раунд с ними, рассказала Лейдерс.

Помимо этого, она отметила, что подобные исследования не требуют выхода в космос и могут проводиться на Земле. Замглавы НАСА также назвала проблему изоляции в космосе реальной и призвала готовиться к ее решению.

Ранее США в публикации на сайте НАСА признали невозможность существования Международной космической станции (МКС) без России. «Космическая станция не предназначена для разборки, а текущие взаимозависимости между каждым сегментом станции не позволяют американскому и российскому орбитальным сегментам работать независимо. Попытка разъединить орбитальные сегменты столкнется с серьезными проблемами логистики и безопасности», — говорится в сообщении.