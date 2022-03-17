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США признали невозможность существования МКС без России

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МКС
МКС.
Источник изображения: Роскосмос

США в публикации на сайте НАСА признали невозможность существования Международной космической станции (МКС) без России.

«Космическая станция не предназначена для разборки, а текущие взаимозависимости между каждым сегментом станции не позволяют американскому и российскому орбитальным сегментам работать независимо. Попытка разъединить орбитальные сегменты столкнется с серьезными проблемами логистики и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что Россия отвечает за корректировку высоты МКС, тогда как США — за управление ориентацией и электроэнергетику.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал «Известиям», что в случае необходимости осуществление технического развода национальных сегментов МКС можно провести минимум за один год.

В феврале в НАСА заявили, что продолжат сотрудничать с «Роскосмосом» по МКС, поскольку «новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области».

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