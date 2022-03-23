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Британия испытала боевых роботов

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Инженерная машина
Инженерная машина.
Источник изображения: Image Crown Copyright 2022

Британские военные провели испытания наземных боевых роботизированных платформ. На полигоне Солсбери-Плейн продемонстрировали возможности систем, которые смогут выполнять задачи вместе с человеком, сообщает UK Defence Journal.

В рамках испытаний военные продемонстрировали бронированную инженерную машину ATLAS, роботизированную платформу THESEUS и роботизированную машину взвода.

В публикации отмечают, что платформа THESEUS предназначена для доставки боеприпасов на передний край обороны без участия экипажа. ATLAS, в свою очередь, поддерживает дистанционное управление и может работать автономно.

Британские военные планируют к 2025 году создать боевую группу с роботизированной техникой. Соединение позволит объединить возможности пилотируемых машин и роботизированных платформ.

Ранее стало известно, что в апреле начнутся испытания опытного образца тяжелого ударного робота «Штурм». Боевая машина построена на базе танка Т-72.

В феврале исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал об испытаниях робототехнического комплекса «Маркер». Робот прошел испытания в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Т-72
Компании
АТ НПО
Проекты
Робот
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