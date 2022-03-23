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ТАСС

Роскосмос выведет шесть ракет из OneWeb и использует их в интересах других заказчиков

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур. Фото: Роскосмос.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур. Фото: Роскосмос.
Источник изображения: naked-science.ru

По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Дмитрия Струговца, их используют для обеспечения пусков по федеральной программе

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Шесть ракет-носителей "Союз" будет выведено Роскосмосом из программы запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", - отметил Струговец.

По словам руководителя пресс-службы, они будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, так как партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Неделю назад глава госкорпорации на совещании с представителями частных компаний пообещал оказывать содействие всем коммерческим разработчикам малых и средних космических аппаратов, планирующим осуществить запуски в ближайшей перспективе. Об этом сообщила компания "БАРЛ", которая в том числе создает коммерческие космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

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Страны
Великобритания
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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