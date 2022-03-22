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Самый могущественный корабль России получит новое оружие

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Олег Ласточкин/РИА "Новости"

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов» получит новое оружие. Корабль оснастят новыми комплексами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

«В части дальнейшей перспективы службы данного корабля устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля четвертого поколения — флагмана флота», — сообщили в ОСК.

Крейсер, который в 2021 году генеральный директор ОСК Алексей Рахманов назвал самым могущественным кораблем Военно-морского флота России, проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в ОСК). В корпорации отметили, что работы на корабле проходят по графику. Корабль выйдет в море после завершения швартовых испытаний.

«Адмирал Нахимов» вошел в состав флота в 1988 году, а с 1999 года корабль находится на ремонте. В 2013 году было принято решение о модернизации корабля. Крейсер получит пусковые установки, которые позволят использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также корабль получит новые противолодочные комплексы и комплексы ПВО.

В феврале в США оценили модернизацию российского корабля. В публикации The National Interest отметили, что «Адмирал Нахимов» практически полностью перестроили в процессе модернизации.

Ранее в том же месяце «Известия» сообщили, что в России начнут готовить экипаж для «Адмирала Нахимова». Штатное расписание и организационную структуру экипажа корабля уже утвердили.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
Калибр КР
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