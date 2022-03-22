Минобороны РФ сообщило об ударе крылатыми ракетами по полигону на северо-западе Украины

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АВН Министерство обороны России сообщило об авиационном ударе крылатыми ракетами по военному полигону в Ровенской (Ровненской) области Украины.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец", - сказал он.