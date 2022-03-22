Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об ударе крылатыми ракетами по полигону на северо-западе Украины

313
0
0
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АВН Министерство обороны России сообщило об авиационном ударе крылатыми ракетами по военному полигону в Ровенской (Ровненской) области Украины.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
16.03.2022
В МО РФ заявили об уничтожении под Краматорском ангаров с самолетами и вертолетами ВСУ
09.03.2022
Получены свидетельства секретных биологических экспериментов США на Украине
07.03.2022
До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине
28.02.2022
По всем направлениям: после короткой паузы войска возобновили продвижение на Украине
28.02.2022
Катера ВМС Украины пытались атаковать корабли ЧФ РФ вечером в пятницу в районе острова Змеиный - Минобороны РФ
28.02.2022
На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225
03.10.2019
"Опасно для Киева": Нидерланды изучат роль Украины в деле MH17
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 05:21
  • 20188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.03 03:38
  • 4
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 23:07
  • 14
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 20.03 16:09
  • 1203
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае
  • 19.03 19:19
  • 18
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.03 18:52
  • 3
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 19.03 07:56
  • 37
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 19.03 07:30
  • 1
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
  • 19.03 02:28
  • 3
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 18.03 22:04
  • 37
Япония запросила нового мирового порядка