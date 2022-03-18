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Военное обозрение

Нанесён ракетный удар по складам оружия и боеприпасов артиллерийской базы ВСУ на западе Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Глава Ровенской областной госадминистрации Украины Виталий Коваль в социальной сети опубликовал заметку, в которой рассказал о ракетном ударе, уничтожившем военный объект на территории региона. По словам Коваля, ракетами были поражены «военные инфраструктурные объекты» близ города Сарны.

Сарны – город в Ровенской (Ровненской) области на западе Украины, население которого не превышает 30 тысяч человек. Город находится возле автомобильной дороги, соединяющей Киев с польским Люблином. При этом он располагается примерно в 55 км от белорусской границы.

Сообщается о том, что целями ракет стали склады с оружием и боеприпасами. Эти склады располагались на территории артиллерийской военной базы ВСУ.

По некоторым данным, на военных складах под Сарнами концентрировалось вооружение, которое иностранными государствами через Польшу переправлялось на территорию Украины. Часть его по упомянутой автодороге шла в направлении Киева, где применялась против российских военных.

Ровенский губернатор при этом отмечает, что жертв в Сарнах нет. Хотя можно предположить, что за это заявление Коваля, мягко говоря, не похвалят в Киеве, так как Ровненский губернатор своими словами в данном случае фактически лишает возможности киевский режим привычно спекулировать на фейках и якобы жертвах среди мирного населения.

Коваль:

Жертв нет. На месте работают экстренные службы. Создана комиссия.


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Страны
Польша
Украина
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