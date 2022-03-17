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Интерфакс-АВН

Министры обороны НАТО поручили военному командованию пересмотреть оборонную стратегию в связи с "новой реальностью"

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: REUTERS/Pascal Rossignol

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран НАТО распорядились, чтобы командование альянса пересмотрело оборонную стратегию на фоне "новой реальности" с безопасностью в регионе, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров.

"Мы имеем дело с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому нам надо перезапустить нашу коллективную оборону и средства сдерживания на долгосрочную перспективу", - сказал он на пресс-конференции.

"Сегодня мы дали поручение военному командованию проработать варианты действий во всех сферах - на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе", - отметил Столтенберг.

По его словам, что касается сухопутных сил, речь должна идти о развертывании в восточной части альянса большего числа войск в состоянии повышенной боевой готовности, о размещении заранее подготовленного оборудования и запасов. Генсек продолжил, что также должны иметь место "больше сил союзников в воздухе", усиление интегрированной зенитной и противоракетной обороны, а на море должны присутствовать авианосные ударные группы, подводные лодки и корабли на постоянном дежурстве.

При этом он пояснил, что Основополагающий акт Россия-НАТО не помешает планам по обеспечению обороны альянса.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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