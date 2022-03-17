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Военное обозрение

Внимательно наблюдая за спецоперацией РФ на Украине, ВВС США называют военную авиацию России «почти равной» американской

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Источник изображения: topwar.ru

Российским Вооруженным сила пришлось начать действовать на украинской территории, так как киевский режим за последние годы превратил ее в источник террористической и военной угрозы. Украина по сути стала государством-террористом. В течение трех недель внимательно наблюдая за спецоперацией РФ на Украине, высокопоставленные офицеры ВВС США называют военную авиацию России «почти равной» американской.

Их мнения, а также рассуждения военных экспертов, приводит журнал Defense News.

По мнению американских военных, армия РФ хоть и продвигается по Украине, но делает это не очень быстро. Их наблюдения за действиями российских Вооруженных сил, в том числе авиации, не дали им повода пересматривать стратегию или военный бюджет.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что считает Россию не равным потенциальным противником для американцев, а «почти равным», так как она не смогла сразу захватить бывшую советскую республику.

Но эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк призвал не относиться к ВКС РФ легкомысленно.

Российские войска накопили большой опыт сложных воздушных операций, помогая правительственным силам в 11-летней гражданской войне в Сирии

- заявил он.

Бронк обратил внимание, что за последнее десятилетия российская военная авиация пополнилась 350 новыми самолетами, в том числе истребителями Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщиками Су-34.

Источник изображения: topwar.ru

Американский генерал ВВС Марк Келли отметил, что российские Вооруженные силы показывают высокую эффективность, контролируя воздушное пространство театра боевых действий.

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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Су-30
Су-34
Су-35С
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