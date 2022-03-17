«Орудия сниматься не будут»: ВМС США нашли место для установки гиперзвукового оружия на стелс-эсминцах Zumwalt

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Американские военные нашли место для установки на борту стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковых ракет, в то время как имеющийся запас по весу является достаточным для их размещения, не требуя пожертвовать при этом другими средствами поражения корабля.

155-мм орудия при этом сниматься не будут

- заявили в ВМС США.

В издании USNI News поясняется, что первый эсминец должен получить гиперзвуковое оружие в 2025 году. Предполагается, что будет установлено как минимум по одной ПУ на левом и правом бортах. Это позволит не демонтировать 155-мм артиллерийскую установку, которая располагается в передней части корабля. Все три эсминца класса Zumwalt станут первыми носителями гиперзвукового оружия на американском флоте, а именно унифицированной для армии, ВВС и ВМС системы Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Армия намерена принять на вооружение C-HGB в следующем году. ВМС сначала снарядит ею эсминцы Zumwalt в 2025 году, а затем, в 2028 году, ударные АПЛ Virginia модификации Block V. Гиперзвуковое оружие на флоте будет размещено в пусковых установках Multiple All-up-round Canisters (MAC), которые изначально предназначались для атомных субмарин класса Ohio. Данные ПУ могут снаряжаться как МБР Trident-II D5, там и семью ракетами Tomahawk Land Attack (TLAM) или, как планируется, тремя гиперзвуковыми ракетами C-HGB. В этой же конфигурации C-HGB будут размещены на АПЛ Virginia Block V.