Новые аргументы первого удара

Когда американский флот получит на вооружение первые гиперзвуковые ракеты

28 октября советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил – все эсминцы Военно-морского флота США будут оснащены гиперзвуковыми ракетами, что вызвало удивление у флотского руководства: оно было не в курсе, что United States Navy уже находится в разгаре масштабных изменений. Для моряков стало большим сюрпризом поступление на вооружение надводных и подводных кораблей совершенно нового гиперзвукового оружия большой дальности. Да еще в такие короткие сроки – с 2022 по 2025 год.

Система, получившая наименование Long Range Hypersonic Weapon («Гиперзвуковое оружие дальнего действия») или LRHW, является стратегическим оружием. Это новый класс сверхскоростных, маневрирующих ракет большой дальности, которые могут запускаться с наземных платформ. Система представляет собой универсальную твердотопливную БРСД или AUR, оснащенную универсальной маневрирующей боеголовкой с гиперзвуковой скоростью полета Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, способную развивать скорость более 3800 миль в час. Боеголовками C-HGB предполагается оснастить системы вооружений армии, ВВС и флота. Разработка выполнена на базе экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW). На испытаниях боевой блок достиг скорости 8,2 Маха. Ракета AUR – твердотопливная, двухступенчатая, длина – 7,44 метра, диаметр корпуса – 887 миллиметров. Стартовый вес – 8000 фунтов (3600 кг). Дальность пуска – 1600 километров. Ракета должна поступить на вооружение ПЛА типа Virginia SSN-774 и эсминцев типа Arleigh Burke DDG-51, причем ее получат эсминцы не только последних серий, но и изрядно изношенные серии Flight I. Так как новая ракета по массогабаритным параметрам не войдет в стандартную вертикальную пусковую установку Mark 41, для нее была разработана новая УВП VPM.

Поскольку долгожданный план перевооружения флота и 30-летняя программа судостроения все еще ожидают утверждения в Белом доме через несколько недель после того, как министр обороны Марк Эспер объявил о завершении его обсуждения, остается неясным, является ли потенциально масштабная попытка вооружить гиперзвуковыми ракетами надводные корабли реализуемой. Спросить нужно у еще действующей администрации Трампа. Чиновники Министерства обороны хотели обнародовать планы по созданию сотен новых кораблей в ноябре, но Управление по бюджету еще не утвердило эту программу.

Поменьше за ту же цену

Выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн, О’Брайен добавил новую интригу в сюжетную линию, продолжая свою давнюю мечту создания крупного и смертоносного флота.

«Программа обычного быстрого глобального удара для ВМС обеспечит способность гиперзвуковых ракет удерживать цели под угрозой уничтожения с больших расстояний, – сказал О’Брайен. – Эта возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках типа «Вирджиния». В конце концов все три модификации эсминца типа Arleigh Burke будут использовать эту возможность».

“ ВМС сообщили, что планируют испытать свою первую гиперзвуковую ракету с подводной лодки к середине 2020-х годов, поскольку уже полным ходом идут работы по оснащению этим оружием АПЛ типа «Вирджиния» ”

Подводные лодки серии Block V, построенные с 2019 года, будут иметь дополнительную среднюю секцию модуля полезной нагрузки Virginia (VPM), увеличивающую их общую длину. Модули VPM добавляются к четырем модулям VPT того же диаметра, но большей высоты, расположенные по средней линии, с семью ракетами Tomahawk каждая, что заменит некоторые возможности, утраченные при выводе из состава флота конверсионных подводных лодок класса Ohio. Первоначально планировалось восемь новых модулей с полезной нагрузкой, но позже от этого отказались в пользу установки четырех модулей общей длиной 70 футов (21 м) между операционным и двигательным отсеками.

Модуль VPM может нести баллистические ракеты средней дальности LRHW по четыре в каждой шахте, всего – 16 ракет. Добавление VPM увеличит стоимость каждой подводной лодки на 500 миллионов долларов (в ценах 2012 года). Дополнительные расходы будут компенсированы сокращением общей численности подводных лодок на четыре единицы. В более поздних отчетах говорится, что в качестве меры по снижению затрат модули VPM будут нести только SLCM Tomahawk и, возможно, беспилотные подводные аппараты (UUV), в таком случае дополнительная стоимость сейчас оценивается в 360–380 миллионов долларов за лодку. Сообщается, что пусковые модули VPM будут аналогичны по конструкции тем, что установлены на ПЛАРК типа «Огайо». В июле 2016 года General Dynamics получила 19 миллионов долларов на разработку VPM. В феврале 2017-го General Dynamics – еще 126 миллионов долларов на строительство подводных лодок серии Block V, оснащенных системой VPM.

Модуль VPM был разработан фирмой BWX Technologies (компания также создает ракетные блоки для подводных лодок класса Columbia), однако производство осуществляется BAE Systems.

К вопросу о разработке универсального модуля полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module) для АПЛ типа Virginia. Начиная с серии Block III (головная АПЛ – North Dakota SSN-784), на АПЛ типа Virginia вместо носовых 12 вертикальных пусковых установок КР «Томагавк» устанавливаются два вертикальных пусковых модуля VPT (Virginia Payload Tube – труба для полезной нагрузки АПЛ типа Virginia). Хотя VPT и называется модулем полезной нагрузки, что подразумевает использование различных вариантов его оснащения, фактически он рассчитан на размещение шести КР «Томагавк». По конструкции модули VPT, видимо, аналогичны пусковым модулям для КР, установленных на ПЛАРК (SSGN) типа Ohio. Начиная с серии Block V (головная АПЛ SSN-802, строительство начато в 2017 году), АПЛ будут оснащаться помимо двух пусковых модулей VPT (12 КР) еще и дополнительным универсальным модулем полезной нагрузки VPM, размещаемым в средней части подводной лодки. Каждый модуль VPM может использоваться для размещения крылатых ракет или автономных/телеуправляемых подводных аппаратов. Но стандартной нагрузкой являются крылатые ракеты – каждый модуль VPM включает четыре вертикальные пусковые шахты диаметром 2108 миллиметров (83 дюйма), длиной 21 метр (70 футов), примерно аналогичных в модуле VPT, в них помещаются пусковые контейнеры увеличенной длины и имеющие семь ячеек диаметром 533 миллиметра на размещение семи КР «Томагавк». Таким образом в модуле VPM помещается 28 крылатых ракет, а общий боекомплект АПЛ серии Virginia Block V составляет 40 крылатых ракет в вертикальных модулях (VPT – 2х6 и VPM – 4х7), либо в шахты модулей VPM устанавливаются пусковые контейнеры, имеющие четыре ячейки диаметром 890 миллиметров для ракет LRHW, всего в модулях VPM размещается до 16 гиперзвуковых ракет LRHW. В 2013–2014 годах было объявлено, что в основу пусковых модулей для VPM будет положена конструкция пусковых шахт для БРПЛ Trident D5, разрабатываемых для ПЛАРБ нового поколения типа Columbia (программа Ohio Replacement).

Надводные носители

Добавление эсминцев Arleigh Burke к новой программе перевооружения стало новым штрихом, ранее не отмечавшимся ни в планах ВМФ, ни в надбавках к оборонному бюджету на 2021 год, принятых палатой представителей и сенатом.

Модернизация всех трех версий, известных как Flight I, II и III, эсминцев Arleigh Burke будет огромной проблемой для ВМФ и его верфей, которые уже пытаются вовремя ремонтировать и переоборудовать корабли.

Это ужасная идея по нескольким причинам, сказал Брайан Кларк из Hudson Institute. Он объяснил, что самым старым кораблям потребуется продлить срок службы, чтобы модернизация была оправданной: это, вероятно, позволит выжать из них еще десять лет службы или около того. Самые старые корабли, построенные в 90-х годах, уже стоят дороже в обслуживании и эксплуатации, чем более новые Flight II и Flight III. «Они находятся в последнем десятилетии своего существования, и их эксплуатационные расходы и стоимость поддержки на 30 процентов выше, чем у Flight II», – сказал Кларк.

Гиперзвуковые ракеты, разрабатываемые ВМФ совместно с армией, будут больше, чем ракеты, которые в настоящее время несут 67 эсминцев Arleigh Burke, требующие серьезного ремонта. Новейшим кораблям серии Flight III – первые должны быть доставлены в 2024 году – добавление гиперзвукового оружия даст новую сложную миссию.

В любом случае до появления анонсированного гиперзвукового оружия пройдет некоторое время. Ранее в этом году вице-адмирал Джонни Вулф, директор программ стратегических систем ВМФ, сообщил, что его служба планирует испытать свою первую гиперзвуковую ракету с подводной лодки к середине 2020-х годов, поскольку уже полным ходом идут работы по оснащению этим оружием АПЛ типа «Вирджиния».

Обычное оружие быстрого глобального удара разрабатывается в рамках партнерства с армией, которая покупает гиперзвуковой блок для обоих ведомств, а военно-морской флот оплачивает ракетный ускоритель. Армия планирует развернуть батарею из четырех пусковых установок по четыре ракеты на каждой в 2023 году, в то время как ВМФ потребуется еще несколько лет, чтобы разработать технически более сложную морскую версию, предназначенную для пусков с борта подводных лодок типа «Вирджиния» из подводного положения.

Американские законодатели выразили заинтересованность в размещении обычного оружия быстрого глобального удара на надводных кораблях.

В Законе о национальной обороне Подкомитет по стратегическим силам Комитета по вооруженным силам палаты представителей призвал ВМС изучить возможность размещения своей экспериментальной гиперзвуковой ракеты на борту трех эсминцев класса Zumwalt и представить отчет через три месяца после принятия законопроекта. NDAA ожидает заключительных конференций, и планируется, что этот вопрос будет вновь рассмотрен в декабре.

«Новые ракеты настолько велики, что это не похоже на пусковую установку «Гарпун», которую можно просто поставить где-нибудь на корабле, – отметил Кларк. – Она достаточно большая и тяжелая, чтобы реально повлиять на центр тяжести и плавучесть корабля. Это непростая модификация».

В соответствии с комментариями официальных лиц ВМС, что служба сначала сосредоточит свои усилия на размещении этих ракет на подводных лодках, представитель флота капитан Дэнни Эрнандес сообщил: «Они на правильном пути, чтобы разместить на «Вирджинии» первые системы обычного быстрого удара. Что касается эсминцев, в соответствии с NDAA 2020 года ВМФ гарантирует, что технология будет перенесена на платформы надводного базирования».

Гиперзапутывание китая

Учитывая инженерные, бюджетные и календарные вопросы, связанные с реализацией плана О’Брайена, его комментарии, возможно, были не столько о реальном преобразовании флота, сколько о передаче сигналов Пекину и Москве.

«С китайской точки зрения, когда они видят это, они считают корабли и сколько ракет на этом корабле, на этом, на этом… Это заставит китайцев вернуться и снова сделать свои вычисления», – сказал Брент Сэдлер, старший научный сотрудник по военно-морским вооружениям и передовым технологиям Фонда наследия.

Сэдлер, бывший военно-морской офицер, проработавший в PACOM и в китайском отделении штаба ВМФ в Пентагоне, добавил, что «обмен сообщениями предназначен для того, чтобы усложнить подсчет угроз Китаю». Поражает масштабность программы перевооружения: новые гиперзвуковые ракеты получат 67 уже построенных эсминцев, семь эсминцев, находящихся в постройке, и все лодки «Вирджиния» серии Block V, начиная с SSN-802, всего – 37 лодок. Теоретически на это понадобится более 1760 ракет LRHW, хотя практически половина модулей будет заполнена «Томагавками» Block V.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (858) за 24 ноября 2020 года