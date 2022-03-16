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Интерфакс-АВН

Байден, а также госсекретарь, министр обороны и ряд других высокопоставленных чиновников США попали под персональные российские санкции

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS / POOL

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных администрации США.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

В российский санкционный лист также включены помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", - говорится в заявлении МИД РФ.

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