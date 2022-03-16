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Военное обозрение

Javelin и «Корнет»: в западном издании назвали конфликт на Украине борьбой противотанковых ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Противотанковое вооружение является одним из главных направлений поставок Запада на Украину. В США и НАТО считают, что с помощью противотанковых ракет украинской армии удастся сдержать продвижение российских войск. Но ведь и Россия обладает эффективным противотанковым вооружением, пишет западное издание Insider (не путать с российским изданием-иноагентом).

Речь идет о противотанковых ракетах «Корнет», способных конкурировать с Javelin и NLAW, которые Запад поставляет на Украину. Как отмечает Брент Иствуд, автор западного издания Insider, российские военные считают свои ракеты даже более эффективными, чем американские или британские. У «Корнета» большие дальность и скорость, ракету не раз демонстрировали на армейских международных играх.

По мнению Иствуда, украинские военные демонстрируют впечатляющие успехи в борьбе с российской бронетехникой, однако не стоит забывать о тенденциозности зарубежной прессы: даже попытки независимого анализа не свободны сегодня от пропагандистского налета. Успешны или не успешны украинцы против российской бронетехники, но факт остается фактом – именно Россия сегодня проводит военную операцию на Украине и берёт под контроль один город за другим, а не наоборот.

Иствуд называет операцию на Украине соревнованием противотанковых ракет, а не сражением танков с танками. Именно противотанковые ракеты, по его мнению, становятся решающим оружием в конфликте. Вероятно, также считают и военно-политические руководители США и НАТО, раз основной упор в военных поставках для нужд украинской армии делается именно на противотанковое вооружение.

Автор в западном СМИ подчеркивает, что «Корнет», в отличие от Javelin, требует обслуживания двумя военнослужащими, для стрельбы его надо устанавливать на бронемашину. Американские и британские противотанковые ракеты в этом плане куда легче и мобильнее, стрелять можно с плеча. Но у «Корнета» больше дальность стрельбы, он легко уничтожает бункеры или укрепленные огневые точки противника. «Корнет» — это оружие прямой наводки с наведением по лазерному лучу, как у NLAW, подчеркивает Иствуд.

Автор делает вывод, что российской армии, если она хочет избежать потерь танков и бронемашин, следует отойти от тактики передвижения большими и длинными колоннами сухопутных войск, которые остаются уязвимыми для мобильных групп украинских националистов, вооруженных Javelin или NLAW.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Корнет
Проекты
NATO
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