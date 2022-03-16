Власти Украины до 2010 года не подозревали о существовании американских биолабораторий на территории страны - экс-премьер Азаров

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Украинские власти в свое время даже не подозревали о том, что на территории государства располагаются финансируемые министерством обороны США биолаборатории, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Мы до 2010 года и понятия не имели, что такие лаборатории у нас действовали. Те, кто знал об этом, были связаны подпиской о неразглашении. Естественно, общественность и СМИ ничего не знали", - сказал Азаров в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном во вторник.

Он напомнил, что в 2010 году в стране "был избран новый президент" (Виктор Янукович, который сменил Виктора Ющенко - ИФ) и "назначено новое правительство" (во главе с Азаровым - ИФ).

После этого Азаров, по его словам, "в середине лета" того же года "получил информационное письмо от министерства здравоохранения Украины, в котором министр сообщал, что на территории страны действуют вот такие биолаборатории, они финансируются министерством обороны США, но частично мы тоже несем расходы". При этом "министр спрашивал, что делать: продолжать выделять этим лабораториям деньги или нет".

Как рассказал Азаров, "29 августа 2005 года было подписано соглашение между министерством здравоохранения Украины и министерством обороны США". "Согласно этому соглашению, на территории Украины создаются неподконтрольные ее властям биологические лаборатории, которые будут проводить исследования по своим программам. Соглашение это было секретным, разрешение Кабинета министров Украины на создание лабораторий тоже было засекречено", - уточнил политик.

"Мы отправили запрос в Минздрав с просьбой разобраться, какие исследования там проводятся, зачем эти лаборатории нужны. Началась бюрократическая волокита. Эти лаборатории охранялись, никого из Минздрава туда не допустили, ничего им не рассказали. Мы в течение нескольких месяцев на эту тему вели переговоры с посольством США", - добавил Азаров.

Он отметил, что в дальнейшем специалистам Минздрава и научных институтов Украины все-таки "разрешили посетить эти лаборатории".

Эксперты, по словам экс-премьера, "побывали там и представили правительству отчет", но "сама суть исследований, которые там проводились, так и не была разъяснена", так как "сотрудники лабораторий ссылались на то, что по соглашению было запрещено разглашать результаты исследований кому-либо, кроме представителей Минобороны США".