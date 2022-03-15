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Техкульт

Разработан амортизирующий материал для шлемов, имеющий прочность металла и вес пенопласта

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Абсорбер

Исследователи из Университета Джона Хопкинса (США) работают над созданием нового типа брони для полицейских и военных, в основе которой лежит сверхлегкий амортизирующий материал. У него пока нет собственного названия, это экспериментальная разработка на базе эластомеров. Такие жидкокристаллические полимеры уже широко применяются в робототехнике для создания искусственных мышц.

Интерес ученых вызван необычайной эластичностью эластомеров, которая позволяет им поглощать большое количество энергии без разрушения. Они создали конструкцию из рядов жестких элементов, скрепленных между собой полосками размещенных под углом эластомеров. Такая архитектура позволяет конструкции сжиматься при получении нагрузки и распрямляться после.

Абсорбер

Базовый элемент размножили и соорудили многослойный «пирог», который затем подвергли испытаниям. Амортизатор успешно выдержал удары снарядами весом от 2 до 7 кг на скоростях до 35 км/ч без каких-либо повреждений. С увеличением количества слоев способность выдерживать нагрузку растет — у четырехслойной конструкции плотность поглощения энергии вдвое выше, чем у однослойной. Дополнительным бонусом является крайне малый вес материала, он сравним с пенопластом — то есть практически невесом. Но при этом уже в текущей версии вполне пригоден для применения в качестве подкладки для брони или, например, в роли дополнительной защиты бамперов транспортных средств. Ученые наладили контакты с компанией, которая производит шлемы для военных, полицейских и спортсменов, и первым коммерческим применением новинки станут именно эти изделия.

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США
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