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Военное обозрение

СМИ Индии: Изучается возможность перехода взаиморасчетов Москвы и Нью-Дели на национальные валюты

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Источник изображения: topwar.ru

Представителями России и Индии изучается возможность перехода взаиморасчетов Москвы и Нью-Дели на национальные валюты. При этом в схеме рубль-рупия найдется место и китайскому юаню.

На эту тему рассуждается в статье, опубликованной индийской деловой газетой Mint, журналисты которой ссылаются на правительственные источники.

Они сообщили, что предполагается курсовое соотношение национальных валют двух стран сделать плавающим, а для привязки курсов рубля и рупии использовать юань, который должен стать для них точкой отсчета.

Источник изображения: topwar.ru

Индийские эксперты считают, что данная мера поспособствует сохранению и росту товарооборота между двумя странами в условиях санкций, наложенных Западом на Россию. СМИ Индии отмечает, что тогда Москва и Нью-Дели смогут рассчитываться друг с другом, не применяя для этого доллары и евро.

На данный момент индийские потребители получают от нас нефть, оборонную продукцию и много другое. Нью-Дели поставляет в РФ чай, лекарственные препараты, продукцию сельского хозяйства и другие товары. В Индии очень надеются на нефтяные поставки из России по льготной цене.

Российско-индийские взаиморасчеты в национальных валютах ранее опробовались на практике. Москва приобретала в Индии чаи, не используя для оплаты за товар ни доллары, ни евро.

Сейчас из-за ограничений российские партнеры не могут провести оплату за уже отгруженные индийские товары на сумму 500 миллионов долларов.

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Страны
Индия
Россия
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