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«Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС

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Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

«Роскосмос» выполнит свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и вернет астронавта Марка Ванде Хая на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе организации подтвердили, что выполнят все обязательства по МКС — американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю по графику. Таким образом, представители компании опровергли слухи о том, что из-за возможного прекращения сотрудничества с НАСА астронавт из США может остаться на МКС.

«"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом», — рассказали в организации. По словам собеседников агентства, астронавт Марк Ванде Хай должен вернуться на Землю 30 марта вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Полет состоится на космическом корабле «Союз МС-19».

Марк Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года. Астронавт прибыл на Международную космическую станцию вместе с российскими космонавтами Петром Дубровым и Олегом Новицким.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что российский и американский сегменты МКС взаимосвязаны друг с другом. Специалисты уточнили, что поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента осуществляются двигателями «Прогресса» и «Звезды».

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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