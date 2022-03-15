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Военное обозрение

Из Киева приходят сообщения о взрыве и пожаре на территории авиастроительного предприятия «Антонов»

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Источник изображения: topwar.ru

Из Киева приходят сообщения о взрыве и пожаре на территории авиастроительного предприятия «Антонов». Над территорией, которая относится к авиационному заводу, можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся на десятки метров.

Телеграм-канал «Изнанка военки» публикует фотографии с места событий. При этом пока нет каких-либо конкретных данных о том, что именно произошло на предприятии. По одним сведениям, взрыв прогремел в одном из цехов, по другим – на территории завода, производящего военно-транспортные самолёты, могла разорваться ракета.

В течение нескольких минут, как сообщают местные жители, на территории авиастроительного предприятия можно было наблюдать открытое горение.

К территории завода стянуты экстренные службы, работают пожарные.

О разрушениях на территории авиазавода пока не сообщается, как и о возможных пострадавших.

Напомним, что в Киеве действуют многочисленные тербаты, а также другие украинские вооружённые формирования. Сам Киев находится в оперативных «клещах», в которые его взяли российские войска. Ранее сообщалось о бое в районе города Бровары, через который украинские нацбаты пытаются вырваться из кольца окружения, образовавшегося в Черниговской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
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