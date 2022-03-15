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Интерфакс-АВН

Белый дом заявил о поддержке ближневосточных партнеров в условиях угроз со стороны Ирана

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан осудил ракетный удар Ирана по территории иракского Курдистана, заявил о необходимости привлечения Тегерана к ответственности и поддержке Вашингтоном партеров на Ближнем Востоке в условиях иранской угрозы.

"Мы будем поддерживать правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности, и будем поддерживать наших партнеров по всему Ближнему Востоку в противостоянии аналогичным угрозам со стороны Ирана", - приводит Белый дом заявление чиновника.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты Америки выступают за полный суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака".

Накануне Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что нанес ракетный удар по объекту, связанному с Израилем и расположенному на севере Ирака в столице иракского Курдистана городе Эрбиле, сообщало агентство "Мехр".

Согласно заявлениям Корпуса, выдержки из которых приводит "Мехр", израильский "стратегический центр" был атакован минувшей ночью "при помощи высокоточных ракет КСИР".

Ранее стало известно об ударе ракетами, запущенными из-за пределов Ирака в ночь на воскресенье. Агентство "Тасним" сообщало со ссылкой на иракские СМИ и местные военные источники, что ракетные удары были направлены на аэропорт, где размещены военные США, а также против двух тренировочных центров израильской разведки "Моссад" и консульства Соединенных Штатов.

По информации иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет.

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