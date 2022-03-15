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В США рассказали о больших проблемах у Европы из-за запрета «Союзов»

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Союз-СТ
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с площадки Куру (Французская Гвинея).
Источник изображения: Benoit Tessier/Reuters

До 2024 года включительно с космодромов Куру (Французская Гвиана) и Байконур (Казахстан) планировалось произвести 16 запусков российских ракет «Союз» в интересах заказчиков из Европы и Южной Кореи, рассказывает американское издание SpaceNews.

Отмечается, что самые большие проблемы наблюдаются у компании OneWeb, которая планировала завершить основное развертывание спутниковой группировки при помощи шести запусков «Союз» уже в текущем году.

Издание пишет, что ракеты Ariane 5 (Arianespace), H-2A (Mitsubishi Heavy Industries) и Atlas 5 (United Launch Alliance), которые могли бы запустить космические аппараты OneWeb, выводятся из эксплуатации, а их оставшиеся пуски распланированы. Носители, которые бы могли заменить эти ракеты, прежде всего Ariane 6 (Arianespace), Vulcan (ULA) и H3 (MHI), еще не готовы.

SpaceNews пишет, что индийская ракета GSLV вряд ли сможет заменить «Союз», а использование китайских ракет семейства Long March запрещено. Утверждается, что единственной ракетой, которая могла бы запустить европейские спутники, является Falcon 9 американской компании SpaceX, которая является конкурентом как OneWeb, так и Arianespace.

В марте «Роскосмос» отказался от пуска «Союз» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

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