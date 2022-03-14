Минобороны РФ сообщило о ударе высокоточным оружием по военным объектам под Львовом, уничтожено до 180 иностранных наёмников

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило, что в результате удара высокоточным оружием по военным объектам Украины в Львовской области уничтожены до 180 иностранных наемников и вооружение, поставленное украинской армии из-за рубежа.

"Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.