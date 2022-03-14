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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ впервые показало боевое применение ударного дрона "Форпост" на Украине

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Ударная версия беспилотника "Форпост-Р"
Ударная версия беспилотника "Форпост-Р".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ в воскресенье впервые обнародовало видеозапись боевого применения беспилотника "Форпост", недавно получившего ударные функции.

На опубликованном министерством видео показаны взлет и посадка беспилотника "Форпост", а также кадры прицеливания и огневого поражения объектов.

"Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - сказали в Минобороны РФ, комментируя видео.



В ведомстве отметили, что задействованные в операции на Украине беспилотники осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

В августе 2021 года стало известно, что импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", ранее производившийся по израильской лицензии, получил ударные функции - "вооруженный" двумя ракетами экспонат был показан на форуме "Армия-2021". Тогда же на форуме Минобороны РФ подписало первый контракт на поставку ударных дронов "Форпост".

"Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения одиночных наземных стационарных, подвижных и движущихся объектов, ведения воздушной и оптико-электронной разведки", - говорилось в описании образца "Форпост-Р", выставленного на форуме "Армия-2021".

Экспонат был оснащен двумя малогабаритными ракетами, размещенными на внешней подвеске под консолями крыла аппарата. В описании его характеристик указывалось, что при максимальной взлетной массе 500 кг он способен нести авиационные средства поражения общим весом до 100 кг.

Крейсерская скорость дрона составляет 120-180 км/ч, максимальная продолжительность полета - не менее 10 часов, практическая высота - почти 6 тыс. м.

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