Американское издание: Для нейтрализации украинской ПВО русские применили истребители Су-35С с ракетами Х-31ПМ

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Приоритетной целью российских ВКС, задействованных в спецоперации на территории Украины, стала украинская противовоздушная оборона, уцелевшая после нанесения ударов высокоточным оружием. Как пишет американское издание Military Watch, для нейтрализации оставшейся ПВО русские применили истребители Су-35С.

Российские войска нанесли множество ударов высокоточным оружием по противовоздушной обороне Украины, начиная с первого дня, почти полностью подавив ее. Однако на второй неделе спецоперации к нейтрализации оставшихся комплексов ПВО пришлось подключить истребители Су-35С с противорадиолокационными ракетами Х-31ПМ и Х-31П. Однако установить, какова эффективность поражения комплексов ПВО у Су-35С ВКС России не представляется возможным.

Как пишет издание, российский "элитный" истребитель Су-35С создавался, в первую очередь, как самолет установления превосходства в воздухе, что он и доказал, сбивая украинские уже устаревшие МиГ-29 и Су-27. Одновременно он способен выполнять широкий спектр других задач, поскольку может нести разнообразное вооружение. В ситуации, когда не вся авиация ВСУ была подавлена, Су-35С вылетали на задания, неся одновременно ракеты для уничтожения ПВО и ракеты "воздух-вохдух" для борьбы с самолетами.

Применение российскими истребителями противорадиолокационной ракеты Х-31П и Х-31ПМ вполне оправдано при борьбе с украинской ПВО, основную массу которой составляли зенитные комплексы С-300 и "Бук-М1" еще советского производства. Дальность ракеты позволяла летчикам не входить в зону поражения ЗРК и поражать их с дальнего расстояния. Но у украинских военных остались еще ПЗРК Igla и Stinger, против которых эти ракеты бесполезны, пишет автор. Поэтому велика вероятность, что Су-35С будут освобождены от "обязанностей" уничтожать ПВО Украины и их заменят Су-30СМ, больше подходящие для этой роли.