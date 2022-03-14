Войти
Военное обозрение

Американское издание: Для нейтрализации украинской ПВО русские применили истребители Су-35С с ракетами Х-31ПМ

424
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Приоритетной целью российских ВКС, задействованных в спецоперации на территории Украины, стала украинская противовоздушная оборона, уцелевшая после нанесения ударов высокоточным оружием. Как пишет американское издание Military Watch, для нейтрализации оставшейся ПВО русские применили истребители Су-35С.

Российские войска нанесли множество ударов высокоточным оружием по противовоздушной обороне Украины, начиная с первого дня, почти полностью подавив ее. Однако на второй неделе спецоперации к нейтрализации оставшихся комплексов ПВО пришлось подключить истребители Су-35С с противорадиолокационными ракетами Х-31ПМ и Х-31П. Однако установить, какова эффективность поражения комплексов ПВО у Су-35С ВКС России не представляется возможным.

Как пишет издание, российский "элитный" истребитель Су-35С создавался, в первую очередь, как самолет установления превосходства в воздухе, что он и доказал, сбивая украинские уже устаревшие МиГ-29 и Су-27. Одновременно он способен выполнять широкий спектр других задач, поскольку может нести разнообразное вооружение. В ситуации, когда не вся авиация ВСУ была подавлена, Су-35С вылетали на задания, неся одновременно ракеты для уничтожения ПВО и ракеты "воздух-вохдух" для борьбы с самолетами.

Применение российскими истребителями противорадиолокационной ракеты Х-31П и Х-31ПМ вполне оправдано при борьбе с украинской ПВО, основную массу которой составляли зенитные комплексы С-300 и "Бук-М1" еще советского производства. Дальность ракеты позволяла летчикам не входить в зону поражения ЗРК и поражать их с дальнего расстояния. Но у украинских военных остались еще ПЗРК Igla и Stinger, против которых эти ракеты бесполезны, пишет автор. Поэтому велика вероятность, что Су-35С будут освобождены от "обязанностей" уничтожать ПВО Украины и их заменят Су-30СМ, больше подходящие для этой роли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Бук-М1
С-300
Су-27
Су-30
Су-35С
Х-31
Похожие новости
11.02.2022
Насколько страшна украинская ПВО
24.01.2022
Военная недостаточность: зачем в Белоруссию прибывают части из России
02.05.2019
Свои на восточном базаре
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
08.10.2012
Тбилиси прикрывается вашингтонским зонтиком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно