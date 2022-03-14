Войти
Lenta.ru

В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot

351
1
0
Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD
Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США испытало ракету Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в составе противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Об этом сообщает Defence News со ссылкой на компанию Lockheed Martin.

Испытания провели 24 февраля на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико. Комплекс THAAD выпустил ракету PAC-3 по имитатору воздушной цели. Ракета успешно самоликвидировалась в точке перехвата.

В Lockheed Martin подчеркнули, что испытания доказали возможность использования PAC-3 в составе THAAD. Модернизированная ракета получила новый двигатель, который обеспечивает увеличенную дальность и маневренность боеприпаса. Первые ракеты поступили на вооружение американских военных в 2015 году.

Противоракетный комплекс наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В состав комплекса входит командный пункт, радиолокационная станция и одноступенчатая твердотопливная противоракета.

В декабре представители концерна «Алмаз-Антей» сравнили российский комплекс «Абакан» с американским MIM-104 Patriot.

В ноябре в материале Sina сравнили THAAD с российской С-400 «Триумф». Издание отметило мультизадачность С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Алмаз-Антей
Похожие новости
28.09.2020
Оборона Японии: Токио ищет защиту от ракет КНДР
08.06.2020
«Витязи» встают в строй
27.11.2019
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
16.03.2017
США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
26.03.2012
Есть отнюдь не мифический "Антей" в нашем Отечестве
1 комментарий
№1
14.03.2022 01:53
Хотят аналог С-500...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно