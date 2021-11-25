В Китае сравнили российскую C-400 с американской системой THAAD

Российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» сравнили с американским противоракетным комплексом THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Китае. Портал Sina назвал преимущества российской разработки.

В публикации отмечают, что THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности. Система способна перехватывать ракеты в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет защищать обширную территорию.

Комплекс С-400 позиционируют как региональную систему противовоздушной обороны. Автор материала подчеркивает, что российская система может перехватывать цели только в нижних слоях атмосферы. Это обуславливает универсальность С-400, которая может поражать баллистические ракеты, беспилотники и крылатые ракеты.

«С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому несмотря на то, что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности», — резюмирует Sina.

Ранее журнал Popular Mechanics описал применение перспективного бомбардировщика B-21 Raider против С-400. В публикации предположили, что самолет сможет пролететь мимо системы российской разработки.

Даниил Иринин