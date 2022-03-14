Войти
Интерфакс-АВН

Джонсон встретится с лидерами стран Северной Европы и Балтии для обсуждения мер противостояния России

307
0
0
Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости Джастин Гриффитс-Уилльямс

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник планирует принять лидеров стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения новых путей оказания давления на Россию, сообщил офис премьера.

"Европейская безопасность была поколеблена действиями России на Украине, и вместе с нашими партнерами мы примем меры для обеспечения того, чтобы мы стали сильнее и сплоченнее, чем раньше", - говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что "вместе с партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить защиту от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности".

Как отмечается в сообщении, ожидается, что лидеры согласятся на проведение дополнительных военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.06.2021
«Наши поступили мудро»: российский Су-24М развернул британский эсминец
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
12.08.2019
"Пентагон не просчитал риски": эксперт о войне США и России на море
25.02.2019
The New York Times: вы готовы умереть за Европу? Ответ дают солдаты двунационального батальона
27.08.2018
УНИАН (Украина): Украина и Британия обсудили перспективы совместного производства оружия
30.01.2014
Водолазы без комплексов. Новые технологии – путь в глубины океана
28.11.2012
Высокоточный снаряд калибра 152мм «Квітник» (Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно