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Российская газета

В Крыму упал беспилотник - такой же, как ранее в Хорватии

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Источник изображения: rg.ru

Запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник упал в пятницу в Крыму - обломки дрона найдены в районе города Красноперекопска, что неподалеку от российско-украинской границы.


"Зафиксировано два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 "Стриж". Первый из них упал в районе города Красноперекопска в Крыму, второй - в Загребе в Хорватии, пролетев более 700 километров", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Стоит отметить, что такой беспилотник - это не просто маленький самолетик, который управляется с земли. Это, по словам специалистов, реактивный самолет уменьшенного размера. Он способен нести достаточно серьезную бомбовую нагрузку - до 1 тонны.

По данным источника, оба беспилотника выполняли пристрелочные полеты, и оба направлялись в сторону Крыма. Но один по техническим причинам сбился с курса и долетел аж до столицы Хорватии. Отмечается, что обломки украинского БПЛА самолетного типа Ту-141 "Стриж" обнаружили российские пограничники 10 марта в 10:35. Место падения находится в 17,6 км от госграницы и в 8,5 км от Красноперекопска на берегу озера Красное. Были найдены обломки крыла беспилотника, части фюзеляжа, регистратор полетных данных и тормозной парашют.

Ранее в пятницу президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что упавший ночью на окраине Загреба беспилотник был запущен с территории Украины. Он выразил удивление тем, что летательный аппарат старого образца провел больше часа в небе над странами, входящими в НАТО, и никто этого не заметил. В настоящее время хорватские спецслужбы ведут расследование этого инцидента.

Разведывательные аппараты Ту-141 "Стриж" производились в СССР в период с 1979 по 1989 год на Харьковском авиационном заводе. Они оснащены средствами фото- и инфракрасной разведки. Длина дрона составляет 14,5 метра, размах крыльев - 3,8 метра. Ту-141 способен преодолеть до 1 тысячи километров на высоте до 6 тысяч метров со скоростью до 1 тысячи км/ч.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
БПЛА
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