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Рогозин прокомментировал отключение США спутниковой связи в России

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: «Роскосмос»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал отключение США спутниковой связи оператора Globalstar в России. Заявление менеджера доступно в Telegram.

«Говорил тысячу раз. Скажу и 1001-й: нельзя добыть побед в войне и успеха в мирной жизни без создания полноценных орбитальных группировок связи и наблюдения. Полагать, что скоро станет как прежде, и что мы снова сможем пользоваться чужими гео- и информационными космическими сервисами, — непростительная глупость», — написал Рогозин.

Таким образом гендиректор госкорпорации прокомментировал уход международного спутникового оператор Globalstar из России.

В марте Рогозин заявил, что госкорпорация пересмотрит приоритеты и сконцентрируется на достижении полной импортонезависимости в космическом приборостроении. Об этом руководитель «Роскосмоса» сообщил после санкций, введенных США и ЕС в отношении России из-за спецоперации в Донбассе.

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