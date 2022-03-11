Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.

Россия в максимально короткие сроки попытается развернуть новые орбитальные группировки связи и дистанционного зондирования Земли. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос гарантирует создание в минимально возможные сроки новых орбитальных группировок связи и наблюдения (включая радиолокацию) для обеспечения всех потребностей в интересах экономики и национальной обороны, — отметин он.

Пост главы госкорпорации появился в ответ на закон, который 6 марта подписал президент России Владимир Путин о введении административных штрафов до 1 млн рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности по формированию ее российского сегмента.

Действующее российское законодательство в этой сфере устанавливает обязанность для российских операторов, использующих иностранные спутниковые системы, формировать российский сегмент. Подписанный закон устанавливает административную ответственность за невыполнение этих требований.

Согласно документу, возможны штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Надо еще прекратить практику закупки нашими ведомствами материалов (снимков и геоаналитики) дистанционного зондирования Земли у иностранных операторов. Тем более, сейчас это никто России не продаст. До сих пор огромные средства уходили за рубеж, обесценивая нашу орбитальную группировку и возможности национального оператора «Терра Тех», — написал Рогозин в ответ на новый закон.

Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» источник в космической отрасли возможность отказа от иностранных материалов ДЗЗ: сейчас невозможно точно сказать, сможет ли Россия обходиться без зарубежных данных.

На сегодняшний день невозможно делать никаких прогнозов, мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Уже какое-то время идёт переориентирование на китайских поставщиков, за счёт их более доступной цены, — сказал собеседник журнала.

Он также отметил, что обеспечение данными ДЗЗ это комплексный вопрос, и наличие орбитальной группировки ещё ничего не решает.