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ТАСС

Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом

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Ресурс-П
Снимок, сдеданный КА дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Источник изображения: www.federalspace.ru

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что лучше использовать не снимки, а геоаналитику

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил запретить федеральным органам исполнительной власти покупать спутниковые снимки у других стран.

"Надо запретить - я вас прошу нас поддержать - федеральным органам исполнительной власти покупать снимки за рубежом. Это безобразие. А сейчас вообще никто ничего не продаст либо продаст мутные какие-то снимки", - заявил Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, видеозапись распространила пресс-служба партии.

По словам главы Роскосмоса, лучше использовать не снимки, а геоаналитику. Он подчеркнул, что если у госкорпорации будет заказ на обеспечение правительства, коммерческих структур и федеральных органов исполнительной власти данными, то появятся средства на создание российской орбитальной группировки.

"А когда деньги рассасываются и уходят за рубеж, о чем говорить? Технически мы можем исполнить любую программу создания спутниковой группировки даже в условиях санкций, но нам для этого нужен консолидированный государственный заказ", - добавил он.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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