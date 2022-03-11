Раскрыты расходы НАСА в 2022 году

Издание SpaceNews раскрыло возможные расходы НАСА в 2022 финансовом году.

Согласно сводному законопроекту, подготовленному Палатой представителей и Сенатом США, в текущем финансовом году американское космическое агентство получит 24,041 миллиарда долларов, что на 760 миллионов меньше запрашиваемого.

На научные исследования планируется потратить 7,614 миллиарда долларов, сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) — 2,6 миллиарда, наземные пусковые системы — 590 миллионов, лунные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — 2,195 миллиарда.

Издание напоминает, что в 2021 финансовом году НАСА потратило 23,271 миллиарда долларов.

В марте ArsTechnica заметило, что генеральный инспектор НАСА Пол Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, раскрыл «дикие» расходы американского космического агентства на первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. По его словам, общая стоимость миссии составит 4,1 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов ушли на создание одной ракеты SLS, 568 миллионов долларов — на наземные системы, 1 миллиард долларов — на космический корабль Orion, 300 миллионов долларов — на сервисный модуль для него.