Войти
Lenta.ru

Раскрыты «дикие» расходы НАСА на первый запуск SLS с Orion

558
0
+1
Фото: Pablo Martinez Monsivais / АР
Фото: Pablo Martinez Monsivais / АР.

Стоимость первого запуска ракеты SLS с кораблем Orion составит 4,1 миллиарда долларов

Генеральный инспектор НАСА Пол Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, раскрыл «дикие» расходы американского космического агентства на первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion, пишет ArsTechnica.

По его словам, общая стоимость миссии составит 4,1 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов ушли на создание одной ракеты SLS, 568 миллионов долларов — на наземные системы, 1 миллиард долларов — на космический корабль Orion, 300 миллионов долларов — на сервисный модуль для него.

«Что поразительно в этих затратах, так это то, что они не включают десятки миллиардов долларов, которые НАСА уже потратило на разработку космического корабля Orion с 2005 года и ракеты Space Launch System с 2011 года», — говорится в публикации.

Генеральный инспектор указал на недочеты основного подрядчика SLS — компании Boeing, в частности, плохие планирование и исполнение.

Также Мартин отметил, что на лунную программу Artemis НАСА с 2012 по 2025 год потратит 93 миллиарда долларов.

В феврале Space.com, ссылаясь на НАСА, сообщило, что первый запуск с площадки космического центра имени Джона Кеннеди сверхтяжелой ракеты SLS с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с марта на май.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
Проекты
SLS
Луна
Похожие новости
07.11.2019
Корпорация Boeing представила NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну
01.04.2019
СМИ: NASA провело испытание системы спасения корабля Orion
03.05.2018
США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса
26.10.2016
SpaceX планирует перед доставкой людей построить на Марсе завод по производству топлива
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
14.03.2016
Директор NASA: США готовы сотрудничать с Россией в подготовке полета на Марс
25.11.2015
В США подписан контракт на $1 млрд на создание ракетных двигателей для полета на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:06
  • 19320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым