Прививаться или служить: взаимоисключающие цели Пентагона (TAC)

The American Conservative (США): политические проблемы Пентагона

Министерство обороны США странным образом требует от вооруженных сил неукоснительной вакцинации в совершенно неподходящее время, когда американская военная машина отправляет войска в Восточную Европу, отмечает The American Conservative. Автор статьи недоумевает по поводу взаимоисключающих целей Пентагона.

Внимание западной публики плотно приковано к конфликту на Украине, отодвинув пандемию коронавируса на второй план. Так, сами собой отпали многочисленные требования эпохи COVID-19, от масок в школах до обязательной вакцинации для посещения общественных мест. Но одно из правил прежнего распорядка никуда не делось: вооруженные силы и министерство обороны по-прежнему спрашивают сертификат о вакцинации.

Тот самый Пентагон, который по-тихому направил в Европу еще 500 военнослужащих, чтобы усилить фланг НАТО, попросил Верховный суд отстранить от развертывания группу непривитых "морских котиков".

В январе окружной судья из Техаса Рид О’Коннор (Reed O’Connor) постановил, что министерство не может накладывать взыскания на коллектив из трех десятков солдат, включая 26 "морских котиков", которые отказались прививаться по религиозным мотивам. В ответ министерство обороны потребовало приостановить действие постановления О'Коннора, однако в феврале коллегия из трех судей Апелляционного суда США по 5-му округу единодушно отказалась удовлетворить это требование. В понедельник министерство обороны подало экстренный запрос в Верховный суд, и в течение часа суд попросил истца представить ответ к следующему понедельнику, сообщает издание The Hill.

Как я ранее писала на страницах The American Conservative, тысячи солдат и гражданских лиц по всему министерству добиваются отвода от обязательной вакцинации по идейным соображениям, не отказываясь при этом от службы, – причем среди оказались и высшие чины с выслугой более десяти лет. По состоянию на середину февраля министерство предоставило всего 15 исключений, и большинство из них пришлось на уходящих в отставку. Подавляющее же большинство из 16 000 апелляций либо остались не рассмотренными, либо были отклонены.

Для тех военнослужащих, кому время и обстоятельства позволяют дождаться окончательного вердикта судебной власти, перспективы более многообещающие. Совсем недавно федеральный судья в Джорджии постановил, что офицер ВВС, которому ранее было отказано в отводе по религиозным убеждениям, прививаться от COVID-19 не обязан. Однако рассмотренные дела касались лишь их фигурантов, причем зачастую уже после отстранения, и единого решения о возможности прохождения службы непривитыми военнослужащими так и не прозвучало. (После отказа вакцинироваться карьера военного грозит зайти в тупик, поскольку продвижение по службе напрямую связано с исполнением боевых заданий). Решение Верховного суда по делу "морских котиков" может изменить ситуацию.

Ирония здесь в том, что министерство обороны изо всех сил пытается испортить карьеру всем непривитым, а военная машина в Вашингтоне вовсю истекает слюной из-за российской операции на Украине. Взаимоисключающие цели военных – попытки добиться стопроцентной вакцинации, с одной стороны, и охватившая всё ведомство военная лихорадка с другой – лишнее напоминание, что негоже лупить собственных танкистов политической дубиной. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Автор: Кармел Ричардсон (Carmel Richardson) – научный сотрудник журнала The American Conservative. Имеет степень бакалавра колледжа Хиллсдейл по специальностям политология и журналистика.