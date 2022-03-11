Global Times: Запад атакует Россию санкциями. Но все карты в руках у Кремля

Global Times (Китай): Россия отвечает контрмерами на санкции Запада

Урегулирование украинского кризиса возможно только путем переговоров, и антироссийские санкции, к которым прибегает Запад, не сулят ничего хорошего, предупреждает редакция Global Times. Москва уже ввела встречные меры и показала, что все карты в руках у Кремля.

Напряженность, провоцируемая Западом вокруг Украины, грозит мировой экономике кризисной ситуацией.

Внимание всего мира все больше приковывают экономические последствия напряженности, создаваемой Западом вокруг Украины. Резкий рост нефтяных цен в ответ на его санкции создает угрозу восстановлению мировой экономики из-за инфляции и продолжающейся пандемии.

Из-за своих санкций страны Запада и особенно европейские государства неизбежно примут на себя главный удар неумолимого роста цен на нефть и встречных мер России. Москва уже утвердила список "недружественных" стран и регионов. Как отмечают аналитики, в условиях, когда она старается выдержать усиливающееся бремя санкций, все карты оказались в руках у Кремля, однако такие меры могут усилить изоляцию России.

Китай постепенно формирует свою позицию и говорит о том, что урегулирование украинского кризиса не может и не должно зависеть от односторонних санкций. Для него необходим диалог и переговоры, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем.

Во время состоявшейся во вторник виртуальной встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем китайский руководитель Си Цзиньпин сказал, что санкции окажут воздействие на мировые финансы, энергетику, транспорт и стабильность системы поставок, а также затормозят рост мировой экономики, которая уже страдает от пандемии. Это не сулит ничего хорошего ни одной из сторон. Китайский руководитель призвал к равноправному диалогу между ЕС, Россией, Соединенными Штатами и НАТО по вопросу урегулирования кризиса.

Скачок нефтяных цен

Решение Запада запретить импорт российской нефти в рамках санкционной кампании вызывает страх перед безудержным ростом цен. Под вопросом оказалось восстановление экономики, особенно в западных странах, которые нацелили свои санкции против России.

Во вторник президент Джо Байден объявил, что США запретят импортировать российскую нефть, о чем сообщила компания CNBC. Незадолго до этого Британия сообщила о собственном запрете на импорт нефти из России. Более того, во вторник ЕС объявил о своих планах отказаться от российского ископаемого топлива.

Япония, считающая Россию важным поставщиком сырой нефти, тоже ведет переговоры с США и европейскими странами о возможном запрете на импорт российской нефти, о чем сообщило агентство "Рейтер".

Сейчас много говорят о состоявшемся в выходные дни редком визите американской делегации в Венесуэлу. Там американцы рассказали о возможном ослаблении санкций против нефтяного экспорта из нее, поскольку Вашингтон изыскивает возможности для сокращения потребления российской нефти.

В понедельник марка Брент достигла ценового пика в 139,13 доллара за баррель, после чего началось снижение, но цена все равно держится существенно выше 120 долларов. Если запрет на российскую нефть начнет действовать, цены снова начнут подниматься.

"Совершенно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель", — заявило в понедельник российское агентство ТАСС, цитируя слова российского заместителя премьер-министра Александра Новака.

Директор Китайского центра энергетических исследований при Сямэньском университете Линь Боцян (Lin Boqiang) рассказал во вторник Global Times, что, наращивая интенсивность санкций друг против друга, Россия и Запад попали в опасную западню, грозящую прекращением торговли энергоресурсами между ними.

По словам Линь Боцяна, в настоящее время чрезвычайно трудно осуществлять торговые расчеты в российских рублях, особенно после того, как некоторые российские банки были отключены от глобальной системы платежей SWIFT. В результате Европа будет вынуждена сделать выбор: либо прекратить импорт нефти из России, либо уступить ее требованиям.

Линь сказал, что разрыв торговых связей с Россией чреват суровыми последствиями для европейской экономики. Цены на нефть и газ резко взлетят вверх, а это усилит и без того немалую инфляцию. В такой ситуации Европе будет гораздо труднее восстановиться после замедления экономики, вызванного пандемией.

Россия занимает третье место в мире по добыче нефти, отставая только от США и Саудовской Аравии. Она также является главным экспортером нефти и нефтепродуктов на мировые рынки и занимает второе после Саудовской Аравии место по экспорту нефти-сырца, на что указывает Международное энергетическое агентство.

Примерно 60% нефтяного экспорта из России идет в европейские страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это данные МЭА. "Москва сделала ставку на то, что Европа не выдержит полного отказа от поставок энергоресурсов из России. Но на самом деле, трудно сказать, пойдет ли Европа на такое вообще с учетом больших экономических потерь", — заявил Линь Global Times.

По его словам, непосредственным результатом усиления санкций стал всплеск нефтяных цен, которые могут преодолеть отметку в 150 долларов за баррель.

Аналогичные действия против российского газа, которые уже прорабатываются, приведут к серьезным экономическим последствиям, особенно для стран Евросоюза.

Италия намерена стать независимой от газового импорта из России в ближайшие 24-30 месяцев, о чем сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на прозвучавшее во вторник заявление министра комплексных экологических преобразований Роберто Чинголани (Roberto Cingolani).

Если поставки российского газа будут прекращены, больше всего от этого пострадают Словакия, Австрия и Италия. Об этом Global Times на условии соблюдения анонимности сообщил один международный обозреватель.

По его словам, в случае возникновения худшего сценария среди ведущих европейских стран самой уязвимой станет Германия. Он также рассказал о потерях Евросоюза.

В прошлом году газовый импорт ЕС из России составил около 45% от общего объема и около 40% от всего объема потребленного газа. Таковы данные МЭА.

Безудержный рост нефтяных цен также вызовет панику на мировых рынках ценных бумаг. А усилившаяся в результате инфляция может привести к тому, что Федеральный резерв США начнет активно повышать процентные ставки.

Глобальное восстановление экономики грозит обернуться спадом из-за роста цен на энергоресурсы. По словам экспертов, это усилит инфляционную нагрузку на Китай.

Местным органам власти придется вмешаться с целью оказания поддержки такими мерами, как субсидии, если цены на энергоресурсы будут очень сильно колебаться. В первую очередь это касается цен на газ, которым жители отапливают свои дома.

В прошлом году зависимость Китая от импорта сырой нефти снизилась на 1,88 процентных пункта до 71,95%, но зависимость от поставок газа из-за рубежа выросла на 2,39 процентных пункта и составила 44,3%. Такие данные приводит фирма China Galaxy Securities.

В долгосрочной перспективе Китай должен сократить свою зависимость от энергетического импорта, отметила эта компания. Китаю следует развивать энергетику на альтернативных источниках, увеличивая долю ветровой энергетики, батарей на фотоэлементах и электромобилей.

Карты в руках у Кремля

Стоит также отметить, что Россия в ответ на западные санкции ввела встречные меры, показав, что все карты в руках у Кремля.

Как сообщило агентство ТАСС, благодаря одной такой мере "российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях".

"Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)", — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на новый и пока еще неопубликованный указ.

Эта контрмера была принята Россией в ответ на финансовые санкции Запада, о чем Global Times сообщил руководитель отдела фиксированных доходов из научно-исследовательского института Great Wall Securities У Цзиньдо (Wu Jinduo).

Пока западные санкции не вступили в силу, рубль можно свободно конвертировать в американские доллары или евро, что позволяет российским должникам рассчитываться по своим зарубежным обязательствам. Но когда будут заморожены российские валютные резервы, а банки отключены от SWIFT, рубль нельзя будет конвертировать и использовать для зарубежных расчетов, отметил У.

По его словам, Россия может выбрать юань или сингапурский доллар для своих валютных обменов и зарубежных расчетов. Эти валюты можно конвертировать в доллар для оплаты кредиторам. Решение об использовании рубля равноценно контрсанкции против Запада.

Поскольку курс рубля подвержен огромным колебаниям, зарубежные кредиторы России подвергнутся большим финансовым рискам, если станут получать оплату в рублях. По словам аналитиков, в случае серьезного обесценивания российского рубля или его превращения в неконвертируемую валюту он может стать ничего не стоящей бумагой.

Российское правительство приняло еще одну контрмеру, пересмотрев правила выплаты компенсаций владельцам патентных прав. Согласно новым нормам, держатели патентов из недружественных стран получат ноль процентов доходов от изготовления и продажи товаров, и оказания услуг, если их изобретения и промышленные разработки используются без разрешения.

Потенциальные последствия новых правил для западных технологических гигантов, прекративших продажи и оказание услуг на российском рынке, пока непонятны, но экономические убытки как таковые будут ограничены с учетом того, что общая сумма российских расходов на информационно-связные технологии в 2021 году составила примерно 50 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные рыночного анализа от исследовательской фирмы IDC.

Эксперты отмечают, что здесь гораздо важнее другое. Это новое правило даст российским фирмам больше возможностей бесплатно пользоваться зарубежными патентами. Это будет встречная мера в ответ на западное эмбарго на поставки технологий в Россию.

Более того, российские власти предположительно рассматривают возможность отмены уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения, о чем сообщают средства массовой информации.

Ответные меры России, скорее всего, нацелены против западных фирм высоких технологий, сказал научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Чжан Хон (Zhang Hong).

Такие технологические гиганты, как Google, Apple и Microsoft, объявили о внесении изменений в свои бизнес-планы в России в связи с усилением российско-украинской напряженности.

Во вторник Интерфакс сообщил еще об одной мере, указывающей на то, что у России богатый арсенал контрсанкций. Она ввела временный запрет на медицинские изделия, поставляемые из стран и регионов, присоединившихся к санкциям.