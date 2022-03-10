В Иране показали подземную базу с дронами и ракетами

В Иране открыли подземные базы, которые вмещают ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). База позволяет одновременно запустить 60 дронов, сообщает Press TV со ссылкой на командующего Военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде.

Военачальник сообщил, что новая военная база позволяет осуществлять одновременный пуск нескольких беспилотников. Он отметил большую дальность иранских дронов. На видео показали установку на шасси самосвала, которая несет пять беспилотников.

В публикации отмечают, что иранские дроны могут преодолевать противовоздушную оборону противника. Дальность полета беспилотников составляет 2000 километров. Также на базах разместили ракеты класса «земля-земля».

В декабре 2021 года иранские военные применили новый танк на учениях. Модернизированная версия машины получила новую систему маскировки.

В ноябре в Иране показали запуск дрона-камикадзе Arash. Беспилотник применили на учениях Zulfiqar 1400.