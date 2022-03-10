Минобороны РФ заявляет, что самолеты-радары НАТО дежурят над Польшей и снабжают данными армию Украины

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России заявило, что украинская армия получает данные о воздушной обстановке от самолетов радиолокационного обнаружения НАТО с территории Польши.

"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", - сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сказал, что украинская система ПВО "носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации".

Ранее в среду в Кремле назвали нежелательным и потенциально опасным сценарием перспективы использования другими странами своих аэродромов для поддержки Украины.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать планы Польши предоставить Украине боевые самолеты МиГ.

"Уже было разъяснение из министерства обороны о возможности использования каких-то иных аэродромов для вылета боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - сказал представитель Кремля.

6 марта российское военное ведомство заявило, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолёты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт. "Достоверно известно об украинских боевых самолётах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - сказал тогда Конашенков.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - сказал он.