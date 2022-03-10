Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявляет, что самолеты-радары НАТО дежурят над Польшей и снабжают данными армию Украины

570
0
0
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России заявило, что украинская армия получает данные о воздушной обстановке от самолетов радиолокационного обнаружения НАТО с территории Польши.

"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", - сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сказал, что украинская система ПВО "носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации".

Ранее в среду в Кремле назвали нежелательным и потенциально опасным сценарием перспективы использования другими странами своих аэродромов для поддержки Украины.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать планы Польши предоставить Украине боевые самолеты МиГ.

"Уже было разъяснение из министерства обороны о возможности использования каких-то иных аэродромов для вылета боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - сказал представитель Кремля.

6 марта российское военное ведомство заявило, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолёты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт. "Достоверно известно об украинских боевых самолётах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - сказал тогда Конашенков.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
Украина
Продукция
E-3
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
NATO
Похожие новости
08.03.2022
Воздушная подмога: ВКС России уничтожили боеспособную авиацию на Украине
07.03.2022
«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»
22.11.2021
Звездно-полосатый позер
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым