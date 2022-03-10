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Российская газета

В Минобороны пообещали не допустить отправки срочников на Украину и освободить попавших в плен

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В четверг стало известно о нескольких фактах, когда военнослужащие срочной службы, оказались в подразделениях, задействованных в ходе военной спецоперации на Украине.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", - заявил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, практически все такие военнослужащие "уже выведены на территорию России". "Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. После чего ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", - заявил генерал.

По словам Конашенкова, в настоящее время предпринимаются "исчерпывающие меры, чтобы не допустить направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и по освобождению захваченных военнослужащих".


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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