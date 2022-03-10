О поставках NLAW и Javelin Украине: урон российской армии способны причинить, но ситуацию для ВСУ не поменяют

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Российские танки всегда были одной из главных страшилок Запада. В текущей ситуации, когда Россия начала военную операцию на Украине, одним из главных товаров в военных поставках Киеву с Запада стало противотанковое оружие. Так, из Великобритании было передано не менее 2000 ракет NLAW, из Люксембурга – 100 NLAW, из США и Эстонии – несколько сотен ракет Javelin. Западные военные эксперты называют NLAW и Javelin одними из самых современных переносных противотанковых ракет.

Дальность стрельбы у NLAW составляет до 1 км, у Javelin максимальная эффективная дальность – до 4,5 км. Javelin намного дороже, чем NLAW: одна ракета стоит около 80 000 долларов США.

Впрочем, те же эксперты признают: полностью переломить ход операции, несмотря на свою ценность, эти ракеты не могут. Но их использование все равно может принести определенную пользу украинской армии. Переносные противотанковые ракеты специально разрабатывались для поражения основных боевых танков.

Российская армия, как пишет австралийский аналитик Джеймс Дуайер, использует на Украине основные боевые танки, созданные с учетом современных технологий бронирования. Количество развернутых российской армией на Украине основных боевых танков сложно подсчитать. Дуайер пишет, что танки оснащены броней, которая взрывается наружу, но для современных противотанковых ракет это не является препятствием: ракеты NLAW и Javelin предназначены для поражения танка сверху «атакой сверху» — поражают верхнюю часть башни танка, где броня самая тонкая.

Также, пишет аналитик, ракеты могут использоваться в режиме прямой наводки против любых транспортных средств и зданий. Это превращает их в очень гибкое и опасное оружие для противоборствующих сторон. К несомненным плюсам ракет относится и легкость – от 10 до 25 кг, что позволяет использовать их одному солдату, прошедшему курс минимальной подготовки.

Вооруженные такими ракетами группы являются малозаметными и очень мобильными. Ведь они действуют по принципу «выстрелил-забыл»: солдат совершил выстрел, после чего переместился, сменив позицию. Снаряд фиксируется на цели и сам наводится.

Таким образом, российской армии уже пришлось столкнуться на Украине с достаточно опасной тенденцией – использованием современных противотанковых ракет мобильными группами военнослужащих ВСУ или боевиков националистических формирований. Но Россия, в отличие от украинской армии, не сильно полагается на противотанковое вооружение. Российские вооруженные силы используют абсолютное превосходство в воздухе для уничтожения мест скопления украинской военной техники.

Авиация, включая ударные вертолеты, артиллерия, танки делают российскую армию куда более боеспособной в сложившейся ситуации, и никакие поставки противотанковых ракет с Запада не смогут изменить положение, хотя определенный урон российским войскам они принести могут. Это отмечают и на Западе.