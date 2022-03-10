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Военное обозрение

Российский уран не попал в список запрещённых к импорту в США энергоносителей

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления президента США Джо Байдена о полном отказе от российских энергоносителей, кое-какие исключения в Вашингтоне все же предусмотрели. США в настоящее время не добывают и не перерабатывают уран, а остаться без ядерного топлива для своих АЭС они не хотят.

Белый дом запретил импорт российских энергоносителей, но "забыл" включить туда уран. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в администрации Байдена. Все дело в том, что в настоящее время США не добывают, не производят и не перерабатывают ядерное топливо, полностью завися от иностранных поставок, половину которых обеспечивает Россия, а также Казахстан и Узбекистан. При этом в Вашингтоне опасаются, что запретив поставки из России, США сразу же лишится и казахстанского и узбекского урана, так как эти страны являются союзниками России.

Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях

- сообщает Reuters со ссылкой на источник.

При этом в издании склонны верить своему источнику, поскольку уран действительно отсутствует в списке запрещенных к импорту энергоресурсов из России. Тем более, что буквально несколько дней назад ряд американских компаний, представляющих ядерную отрасль США, обратились к Байдену с просьбой не включать российский уран в список санкций, иначе вся отрасль "просто ляжет".

Напомним, что во вторник, 8 марта, США объявили о запрете поставок российских энергоносителей, в первую очередь нефти. Данный запрет уже привел к резкому росту цен на бензин, но Байден пообещал "минимизировать ущерб".

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Ядерный щит
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