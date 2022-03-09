В МИД РФ заявляют, что в украинских биолабораториях осуществлялась разработка компонентов биологического оружия

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ подтвердили факты ликвидации украинской стороной следов военно-биологической программы, финансирование которой осуществлялось при участии Минобороны США.

"Подтверждаем вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при финансировании Минобороны США", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте министерства.

По ее словам, "от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней". В частности, сообщает Захарова, речь идёт об указании Минздрава Украины относительно "оперативной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, направленном во все биолаборатории".

С данными материалами, согласно комментарию, можно ознакомиться на интернет-портале Минобороны России.

"В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)" - отмечает Захарова.

Данные сведения, считает она, "подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве". "В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

По убеждению Захаровой, "в целях недопущения военно-биологической деятельности, осуществляемой вразрез с положениями КБТО, требуются решительные меры по укреплению режима КБТО". "Выступаем за возобновление работы над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют США. В этой связи призываем создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников", - подчеркивается в комментарии.

С целью упрочения организационных основ Конвенции Россия продвигает, по словам Захаровой, "пользующиеся широкой международной поддержкой инициативы по созданию на площадке КБТО мобильных медико-биологических отрядов (для оказания помощи в случае применения биологического оружия и борьбы с эпидемиями различного происхождения), а также учреждению Научно-консультативного комитета (для анализа научно-технических достижений и предоставления государствам соответствующих рекомендаций)".

Кроме того, отмечает она, "предлагаем включить в отчётность, ежегодно представляемую государствами-участниками Конвенции в рамках мер доверия, информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности".