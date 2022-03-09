Балтфлот РФ сообщил об учениях по ПВО на фоне захода в Балтийское море эсминцев США

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот России сообщил об отработке кораблями на учениях задач противовоздушной обороны (ПВО) на фоне захода в акваторию Балтийского моря двух американских эсминцев.

"Учебные задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской и Ленинградской военно-морских баз - всего около 15 надводных кораблей Балтийского флота", - сообщила пресс-служба флота.

Военные заявили, что это плановое учение, которое состоялось в пунктах базирования Балтийского флота - Балтийске и Кронштадте.

В тренировке по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника приняли участие дежурные смены центров управления, корабельные расчеты и расчеты постов ПВО, сообщил Балтфлот.

"В ходе учения расчеты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей и корабельной артиллерией", - говорится в сообщении.

"В ходе учения также были отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сообщил флот.

7 марта Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российские военные начали слежение за эсминцами США, которые вошли в Балтийское море. "Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в заявлении Национального центра.