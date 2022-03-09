Джен Псаки: Если Китай не присоединится к санкциям против России, у США будут основания принять меры

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Глава информационного департамента администрации США Джен Псаки фактически выступила с угрозами в отношении Китая. По словам Псаки, у Вашингтона «вызывает озабоченность» тот факт, что Пекин не поддерживает «принятые в мире санкционные меры против России».

По словам пресс-секретаря Белого дома, если Китай не присоединится к антироссийским санкциям, то «у США будут все основания для того, чтобы сделать определённые шаги, принять меры».

В ходе брифинга Псаки добавила, что Китай «не осудил российские действия на Украине»:

Это вызывает сожаление.

По заявлению Псаки, США «в этом плане будут действовать последовательно и решительно». Далее пресс-секретарь Белого дома много говорила о суверенитете Украины, но почему-то забывала сказать о суверенитете Китая, выпады в адрес которого со стороны администрации США, по большому счёту, и являются фактическим нарушением суверенной политики КНР.

О принятии каких конкретно мер против Китая может идти речь, Псаки не конкретизировала.

Напомним, что накануне в ходе большой пресс-конференции глава китайского МИД Ван И обвинил США в том, что они делают всё для создания Индо-Тихоокеанского аналога НАТО. При этом Ван И заявил о том, что США годами поставляют оружие на Тайвань. По словам Ван И, Тайвань в любом случае «вернётся на Родину».

Если возвращаться к теме отказа КНР от поддержки антироссийских санкционных мер, то можно отметить следующее: с начала года товарооборот между Россией и Китаем испытывает стремительный рост – около 40 процентов. Поставки из Китая в Россию выросли на 41,5 процента, а российский экспорт в Китай – почти на 36%.

В прошлом году российско-китайский товарооборот достиг абсолютного рекорда, превысив 146 млрд долларов. При этом основная часть сделок осуществляется в национальных валютах.

Кстати, о возможном использовании российского рубля в торговле накануне в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил и президент Турции Реджеп Эрдоган.