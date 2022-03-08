Наконец-​то мы узнали стоимость производства SLS и Orion. И она дикая. Arstechnica

Кто-​то наконец вслух сказал о реальной цене

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин ( Paul Martin) выступил в качестве независимого эксперта деятельности космического агентства. Почти все время своего пребывания на посту генерального инспектора, с момента своего назначения в 2009 году, Мартин контролировал разработку NASA ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.

Хотя его офис, за это время, выпустил около дюжины отчетов по различным аспектам этих программ, он ни разу кратко не изложил свои мысли об этих программах — до последнего вторника.

Выступая на слушаниях в Комитете по науке Палаты представителей по программе NASA Artemis, Мартин впервые раскрыл эксплуатационные расходы на ракету-​носитель и космический корабль. Более того, он упрекает NASA и особенно её крупных аэрокосмических подрядчиков за их «очень плохую» работу по разработке этих транспортных средств.

Мартин сказал, что только эксплуатационные расходы на один запуск Artemis — только на ракету SLS, космический корабль Orion и наземные системы — составят 4,1 миллиарда долларов. Это, по его словам, «цена, которая кажется нам неприемлемой». Этим комментарием Мартин, по сути, «бросает перчатку» и утверждает, что у NASA, за такую цену, не может быть долговременной исследовательской программы, основанной на SLS и Orion.

Раскладка стоимости

Позже в ходе слушаний Мартин детализировал затраты на полет, которые будут относиться как минимум к первым четырем миссиям программы Artemis: 2,2 миллиарда долларов на изготовление одной ракеты SLS, 568 миллионов долларов на наземные системы, 1 миллиард долларов на космический корабль Orion и 300 миллионов долларов Европейскому космическому агентству на сервисный модуль Orion. NASA, сказал Мартин, проверило и подтвердило эти цифры.

Что поразительно в этих затратах, так это то, что они не включают десятки миллиардов долларов, которые NASA уже потратило на разработку космического корабля Orion с 2005 года и ракеты Space Launch System с 2011 года. Если учесть эти затраты по разработке ракеты SLS и космического корабля Orion, цифра в 4,1 миллиарда долларов за миссию, которую назвал Мартин, легко удвоится.

Эта цифра намного выше, чем NASA рассчитывало ранее. Пять лет назад высокопоставленный чиновник NASA сообщил Ars, что космическое агентство хотело бы снизить эксплуатационные расходы на одну миссию в год до 2 миллиардов долларов или меньше. Другой источник в то время сказал, что внутренняя цель агентства составляет 1,5 миллиарда долларов за миссию.

Сколько будет стоить полет SLS и Orion? Наконец некоторые ответы

Мартин также сказал, что NASA скрывает расходы, которые оно тратит на программу Artemis, и что в целом, по его офису, NASA потратит 93 миллиарда долларов с 2012 по 2025 год на программу Artemis.

«Без полного учета и точной отчетности NASA об общих затратах на текущие и будущие миссии Artemis Конгрессу и администрации будет гораздо сложнее принимать обоснованные решения о долгосрочных потребностях NASA в финансировании — ключ к тому, чтобы сделать Artemis устойчивым проектом», — сказал Мартин.

Все «OK»

Позже во время слушаний представитель США Брайан Бабин (Brian Babin, R-​Texas) спросил, снизятся ли дополнительные затраты при выполнении более одной миссии Artemis в год. Мартин сказал, что точно не знает. Более того, NASA не планирует запускать более одной миссии Artemis в год, так что вопрос несколько абстрактный.

Мартин, однако, похоже, сомневался в том, что из-за неэффективности программы и ее крупных аэрокосмических подрядчиков будет достигнута значительная экономия средств.

«Часть средств идет на повышение эффективности основных подрядчиков, таких как Boeing», — сказал Мартин. «Одна из проблем, которую мы видели при разработке SLS и Orion — это, конечно, сложная разработка, — но мы заметили очень плохую работу подрядчика со стороны Boeing, плохое планирование и плохое исполнение».

Затем, без подсказки, Мартин продолжил критику космических программ, созданные Конгрессом для финансирования разработки ракет и космических кораблей. Члены Палаты представителей и Сената советовали NASA использовать контракты типа «затраты плюс», которые гарантируют, что компании, участвующие в разработке и эксплуатации этих систем, покроют все свои расходы плюс вознаграждение. Это, как правило, снижает стимулы к своевременному выполнению работы в рамках установленного бюджета. (Примечательно, что NASA было предложено продолжать использовать контракты «затраты плюс» даже после завершения программы разработки.)

«Мы увидели, что контракты «затраты плюс», которые NASA использовало для разработки космической системы SLS-​Orion, работали в интересах подрядчиков, а не в интересах NASA», — сказал Мартин.

Это не прозвучало как оглушительный взрыв, но на слушаниях в Конгрессе с такими трезвомыслящими бюрократами, как Мартин, это определенно был фейерверк.

Конгрессмен Бабин не был инициатором программ SLS и Orion, так как он пришел в Конгресс только в 2015 году. Но его округ включает в себя Космический центр Джонсона недалеко от Хьюстона, поэтому он последовательно поддерживает эти программы. Если он и был удивлен откровениями Мартина о стоимости SLS и Orion или их плохом управлении, он этого не сказал. Вместо этого он сказал: «Хорошо», а потом пошел дальше.

Обеспокоенные приватизацией

В действительности никто не должен ожидать, что Конгресс будет беспокоиться о высокой стоимости программы SLS и Orion. Законодательная власть сама создала программы таким образом.

Фактически, ключевые члены Конгресса критиковали NASA каждый раз, когда агентство пыталось отказаться от заключения контрактов по принципу «затраты плюс» и использовать более коммерческий подход посредством «контрактов с фиксированной ценой». Этот скептицизм Конгресса сохраняется даже тогда, когда коммерческий подход приносит свои плоды. Например, по мере роста напряженности в отношениях с Россией NASA имеет независимый доступ в космос только благодаря космическому кораблю Crew Dragon, построенном с этим подходом.

Однако в Конгрессе есть сторонники альтернативного подхода. Председатель комитета по науке Палаты представителей Эдди Бернис Джонсон (Eddie Bernice Johnson, D-​Texas) в своем вступительном слове на слушаниях позитивно оценил коммерческие космические усилия NASA. Контекст ее заявления касается желания NASA приобретать коммерческие услуги для космических полетов в будущем, а не контролировать их разработку собственными силами, как это было с SLS и Orion.

«Я считаю, что результат прошлых действий очень тревожен», — сказал Джонсон. «И это поднимает вопрос о том, сохранит ли NASA возможности и рабочую силу в агентстве, которые потребуются для доставки американских астронавтов на Марс, если все эти планы приватизации будут реализованы».

По крайней мере, мы знаем о приоритетах Конгресса в данное время.

Эрик Бергер