В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн

Ведомство опубликовало информацию об инфраструктуре "финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Объемы финансирования США биологических лабораторий на Украине составляют свыше $200 млн, говорится в материалах, которые опубликовало в понедельник Минобороны РФ.

В частности, опубликована информация об инфраструктуре "финансируемых США биологических лабораторий на территории Украины". "Объемы финансирования - более $200 млн", - говорится в материалах.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является Агентство по сокращению угрозы при Министерстве обороны США. По его словам, 24 февраля все они получили задачу от Министерства здравоохранения Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Начальник войск отметил, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение, так как, по всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено с территории Украины.