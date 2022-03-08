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Интерфакс-АВН

В ЕС допускают посредническую роль КНР в российско-украинском конфликте, но решение за Москвой и Киевом

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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Брюссель. 7 марта. ИНТЕРФАКС - КНР может сыграть посредническую роль в украинском кризисе, но вопрос о выборе посредника решают стороны конфликта, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Китай может обратиться к России, учитывая его тесные отношения с Москвой. Он может оказать давление, чтобы добиться прекращения огня", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы заинтересованы найти решение для этой ситуации, для этого кризиса. Мы очень заинтересованы остановить военные действия. И мы работаем со всеми международными партнерами, мы работаем очень интенсивно со всеми партнерами, которые могут или смогут в дальнейшем выступить посредниками", - продолжил Стано.

"Мы работаем с этими партнерами, чтобы понять, как можно помочь найти решение и положить конец этому кризису", - добавил он.

Стано отметил, что в ЕС надеются, что в эти трудные времена все страны будут настаивать на необходимости уважать права, правила и международные принципы, и глава дипломатии ЕС Боррель продолжит обсуждения со своим китайским коллегой Ваном И в этом направлении.

Представитель Борреля сказал, что в Евросоюзе приняли во внимание голосование Китая, который воздержался и не вошел в число пяти стран, голосовавших против резолюции по украинскому кризису.

По словам Стано, ЕС "продолжает усилия, чтобы его партнеры, в частности Китай, поняли, насколько важно объединить усилия цивилизованных наций, уважающих территориальную целостность и суверенитет".

Однако на посредническую роль третьей страны должны согласиться две заинтересованные стороны. Евросоюз не может навязывать им посредника.

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Китай
Россия
Украина
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