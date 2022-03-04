Президент в ходе заседания Совбеза РФ: Мы не допустим, чтобы нам угрожали анти-Россией

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Владимир Путин сегодня председательствовал на очередном за последние несколько дней заседании Совбеза России. Открывая заседание, российский президент рассказал о ходе выполнение специальной военной операции на Украине.
Глава государства отметил, что операция развивается в соответствии с планом. Что продолжается работа, которая связана с тем, что никакой угрозы в адрес России со стороны соседнего государства не было.
Владимир Путин:
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на Украине российских военнослужащих. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что каждый погибший солдат и офицер – это невосполнимая утрата для семей, для всей России.
Президент подчеркнул, что семья каждого погибшего военнослужащего получит материальную помощь от государства, включая особые доплаты. Выплаты получат и все те военнослужащие, которые получили ранения в ходе выполнения специальной операции. Владимир Путин добавил, что государство возьмёт на себя всю заботу о семьях тех военных, которые отдали свои жизни во имя безопасности России.
Глава государства рассказал о мужестве и героизме наших военных, проявляемых в ходе операции. Он привёл в пример погибшего в бою старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Республики Дагестан.
Владимир Путин:
Президент отметил, что он горд быть частью могучего и сильного многонационального народа России.
Владимир Путин отметил различные подразделения российских войск, действующих на Донецком, Луганском и других направлениях.
Перед непосредственным переходом к обсуждению ситуации президент России объявил минуту молчания в память о погибших.